Đoković posle velike drame savladao Đerea (video)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković posle skoro tri i po sata velike borbe savladao je zemljaka Lasla Đerea u drugom kolu „Serbia opena“ 2:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

The moment @DjokerNole prevailed in an epic contest with Djere in Belgrade…#SerbiaOpen pic.twitter.com/DOnP4OHV96

— Tennis TV (@TennisTV) April 20, 2022