Đoković: „To je bila užasna greška, voleo bih da vratim vreme, kolege su me razočarale“

Intervju koji sam dao za „Ekip“, kada sam bio pozitivan, bio je užasna greška i procena. Voleo bih da mogu da vratim vreme i da to ne uradim“, priznao je najbolji teniser sveta Novak Đoković u nastavku intervjua za Bi-Bi-Si (BBC), koji je sinoć emitovan za britansko područje.

To circle back to this to confirm it, Novak Djokovic told the BBC about feeling that obvious, tangible discomfort around his peers at the Australian Open in the time he was there. pic.twitter.com/XGgBzUb9lQ

