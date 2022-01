Đoković upitan za Pariz, obavezna vakcina za učešće

PARIZ – Ministarstvo sporta Francuske saopštilo je danas da neće biti izuzeća od novog zakona o vakcinalnim propusnicama, pa bi tako najboljem teniseru sveta Novaku Đokoviću moglo da bude zabranjeno da igra na Rolan Garosu, prenosi Rojters.

Prvi teniser sveta, koji nije vakcinisan protiv korona virusa, deportovan je iz Australije juče pre početka prvog gren slem turnira u godini, nakon što je izgubio sudski spor na kom mu je poništena viza.Francuski zakon o vakcinalnim propusnicama, koji je parlament odobrio u nedelju, zahtevaće od ljudi da imaju sertifikat o vakcinaciji za ulazak na javna mesta kao što su restorani, kafići, bioskopi i vozovi.

„Pravilo je jednostavno. Propusnica za vakcinu biće uvedena, čim zakon bude proglašen, u ustanovama koje su već bile podvrgnute zdravstvenoj propusnici. Ovo će važiti za sve one koji su gledaoci ili profesionalni sportisti. I to do daljnjeg“, saopštilo je ministarstvo.

„Sada, što se tičce Rolan Garosa, to je u maju. Situacija bi se mogla promeniti, nadamo se da će biti povoljnijea. Videćemo, ali jasno je da nema izuzetaka“, navodi se.

(Tanjug)

