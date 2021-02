Djoković zadovoljan plasmanom u polufinale Australijan opena

Prvi teniser sveta Novak Djoković rekao je da je zadovoljan plasmanom u polufinale Australijan opena ali i da ne bi bilo nezasluženo i da je današnji četvrtfinalni meč dobio Aleksandar Zverev.

„Pod ovakvim oklonostima i uslovima sporo sam ušao u meč, trebalo mi je više vremena da se zagrejem za početak. Imao sam sreće da napravim brejk i da ode u 10 gemova, bilo je blizu u završnici. Posle toga sam se bolje kretao, ekstremno dobro servirao u drugom setu i mislim da sam napravio više as udaraca od njega, što je pravo čudo s obzirom na njegov način igre“, rekao je Djoković posle meča.

Djoković se plasirao u polufinale Australijan opena pošto je pobedio Zvereva sa 6:7, 6:2, 6:4, 7:6.

Zverev je u trećem i četvrtom setu imao brejk lopte koje nije uspeo da iskoristi, a Djoković je rekao da nemački teniser nije imao sreće.

„U poslednjim poenima bili smo izjednačeni, bilo je toliko pritiska. Emotivan sam, posle velike borbe sam preživeo. Saši sve čestitke, nije imao sreće večeras. Loše sam ušao u treći set, rano sam izgubio svoj servis, pa u četvrtom isto. Vratio sam koncentraciju, da sve krene u pozitivnom pravcu. I da je on pobedio ne bi bilo nezasluženo kako se kretao, ovo je bio veliki izazov za obojicu“, naveo je prvi igrač sveta.

Djoković je u trećem kolu imao problema sa povredom stomačnog mišića, a danas je pohvalio svog fizioterapeuta i medicinski tim.

„Nisam se mučio. Tokom karijere sam se nekoliko puta povlačio, dešavaju se povrede, ali kad imaš magične ruke fizija i medicinskog tima, ovde su izuzetni fizioterapeuti, pomogli su mi da se izvučem. To su velike stvari, oni te vrate, a tu su i treninzi i rad izvan terena“, dodao je.

Djoković se deveti put plasirao u polufinale Australijan opena, čiji je rekorder sa osam titula. On će u 39. grend slem polufinalu igrati protiv ruskog tenisera Aslana Karaceva, koji je posle četiri seta pobedio Grigora Dimitrova iz Bugarske.

„Nisam gledao kako igra do ovog turnira. Veoma je snažan fizički, odlično se kreće, izvlači tu snagu. Ima odličan bekhend, to je ruska škola tenisa sa snažnim bekhendom. Dobro servira i motivisan je. Dimitrov se povredio, mnogo je povreda ove godine, nadam se da će se sve vratiti na nivo na koji smo navikli. Nismo imali mnogo treninga i zbog svega toga dolazi do velikog broja povreda“, naveo je Djoković.

„Ostala nas je nekolicina, Karacev je sledeći protivnik nadam se dobrom meču“, dodao je prvi teniser sveta.

(Beta)

