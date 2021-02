Djoković zadovoljan plasmanom u treće kolo Australijan opena

Srpski teniser Novak Djoković rekao je da je zadovoljan zbog plasmana u treće kolo Australijan opena i da je dobro što je tokom prve nedelje turnira imao težak meč poput današnjeg protiv Amerikanca Frensisa Tijafoa, kako bi se dobro pripremio za završnicu.

„Težak meč, teški uslovi, bilo je jako vruće, dugi poeni. Moram da mu odam priznanje na sjajnom meču. Voleo bih da imam ovakve mečeve tokom prve nedelje, jer svaki naredni postaju teži, dolaze bolje rangirani igrači sa više pobeda. Nije prvi put, znam da se suočim sa takvim situacijama“, rekao je Djoković posle meča.

Djoković se plasirao u treće kolo Australijan opena pošto je pobedio Tijafoa sa 6:3, 6:7, 7:6, 6:3.

Prvi teniser sveta je tokom meča imao 26 as udaraca, a Tijafo je napravio tri manje.

„Srećan sa što sam prošao kroz treći set. Ovo je najveći broj as udaraca koji sam odservirao, ali i najveći broj as udaraca koji je neko meni servirao. Nažalost, on nije imao sreće, posle prvog servisa koji je izgubio zbog opomene, izgubio je i servis gem. Nije trebalo tako da bude, ali tako je kako je. Želim mu mnogo sreće, nadam se da će imati dobru sezonu“, naveo je Djoković.

„Dao je sve od sebe, sjajan je igrač, nije pravio mnogo grešaka. Nisam mogao da predjem kroz bekhend ugao, morao sam da menjam stil igre i to mi je smetalo. Nisam bio zadovoljan igrom u drugom i trećem setu, bio sam pasivan, nisam se sjajno osećao na terenu, ali me je servis vadio iz problema. Nisam lako koristio brejk prilike. Moram da mu čestitam, znao sam da će biti težak meč“, dodao je.

Djoković je ponovio koliko je tokom godina imao uspeha na „Rod Lejver Areni“ i koliko dobro igra na turniru u Melburnu, koji je osvajao osam puta.

„Ima više stvari koje utiču na moje igre. Tokom godina kada na nekom terenu ostvarite mnogo pobeda onda ste samouvereni. Kada ponovo dodjete, osećate kao da ste u svojoj dnevnoj sobi, tako se ja ovde osećam samouvereno, samo što ne sedim na svom kauču. Podloga se menjala tokom godina, ovo je najbrža za 15 godina koliko igram, ovde morate da imate jak servis“, rekao je branilac titule.

Djoković će igrati protiv boljeg iz duela američkih tenisera Rajlija Opelke i Tejlora Frica.

(Beta)

