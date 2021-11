Đoković zagonetno citirao Nikolu Teslu: „Čovek treba da bude sam svoj lekar“

Celi teniski svet pita se hoće li Novak Đoković igrati na Australijan Openu. Naime, organizatori traže da svi učesnici budu vakcinisani, a srpski teniser još nije otkrio da li je on među njima ili nije.

Đoković često inspiraciju pronalazi u Nikoli Tesli, kog je citirao uoči starta Dejvis kupa i time posla zagonetnu poruku.

„Bolest dolazi zbog mislenog pada. Čovek treba da bude sam svoj lekar. Ako nije tih iznutra, onda mu uzalud svi lekovi i najbolji lekari. Podsvest modernog čoveka je uzburkana kao nemirni okean sa velikim olujnim talasima. Podsvest prepuna utisaka čini da duša bude nemirna. Emocije tada ključaju poput erupcije vulkana. Bez rada na emocijama, duhovnost je samo kula od karata.

A šta je čovek bez mira u duši? Odvojen od božije blagodati, pokušava da uzaludno pronađe utehu u materijalnim stvarima. Tamo utehe nema, to je rupa bez dna. Još, još, daj još i na kraju ponovo praznina. Kada duša postane mirno more, bonaca, tada počinje isceljenje. Zapamtite to, to je zlatno pravilo. Izvor većina bolesti je u duhu, zato duh može da pobedi većinu bolesti“, napisao je Đoković.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.