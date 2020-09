Đokovićeva poruka navijačima

Posle diskvalifikacije sa Ju-Es opena Novak Đoković još jednom se oglasio na društvenim mrežama i zamolio navijače da ne vređaju linijskog sudiju koju je slučajno pogodio tokom meča u nedelju.

This whole situation has left me really sad and empty. I checked on the lines person and the tournament told me that thank God she is feeling ok. I‘m extremely sorry to have caused her such stress. So unintended. So… https://t.co/UL4hWEirWL

— Novak Djokovic (@DjokerNole) September 6, 2020