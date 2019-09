Đorđević kivan na Jokića (video)

Porazom od selekcije Španije, košarkaška reprezentacija Srbije zauzela je drugo mesto u grupi „J“ i sastaće se sa Argentinom u četvrtfinalu Mundobasketa.

Jokic ejected, Spain in control and the most open #FIBAWC

ever suddenly feels even more open pic.twitter.com/a4QOOa1Nne

— Eurohoops.net (@Eurohoopsnet) September 8, 2019