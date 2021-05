Dobrić: U Podgorici moramo duplo bolje

BEOGRAD – U prelomnim trenucima odigrali smo vrlo čvrsto, izuzetno borbeno i svako je dao svoj deo što i jeste suština tima, izjavio je košarkaš Crvene zvezde Ognjen Dobrić, sa 27 poena junak drugog trijumfa crveno-belih protiv Budućnosti (85:79) u finalu regionalne ABA lige.

„Vredna druga pobeda u finalu, na prvom mestu zato što smo što smo odbranili naš teren. Već u najavi ovog finala znali smo da nas čekaju izuzetno teške utakmice i sve viđeno do sada samo je potvrdilo ta očekivanja. Izuzetno kvalitetna ekipa Budućnosti, fizički zahtevne utakmice u kojima smo do sada pokazali veliku energiju i borbu i tako moramo da nastavimo“, rekao je Dobrić za klupski sajt.

Druga utakmica finala donela je veliku borbu, mnogo lepih poteza i velike preokrete i vrlo tešku situaciju za crveno-bele, koji su nakon odličnog prvog poluvremena i plus 20 u drugom „jurili“ rezultat i u jednom trenutku zaostajali devet poena.

„Nije bilo lako u tim trenucima, ali nije bilo ni grča. Mi smo na prvom mestu tim koji veruje u sebe i ono što radi sa trenerom Dejanom Radonjićem i stručnim štabom. Odigrali smo u tim trenucima vrlo čvrsto, izuzetno borbeno i svako je dao svoj deo što i jeste suština tima. Pronašli smo na kraju način… Neko je postizao poene, neko je dao svoj doprinos kroz skok, blok, dobru kretnju. Drugi su odradili veliki posao u odbrani, svako je ugradio svoj deo i na kraju smo došli do pobede, koja je ponavljam, važna, ali ovo je tek druga u seriji“, kaže Dobrić, koji plej-of ABA lige igra sa puno samopouzdanja.

„Imam samopouzdanja, ali se zaista trudim i želim da pomognem timu na bilo koji način. Mi smo tim i to je to.Trener Dejan Radonjić mi je mnogo pomogao, igram sa ogromnom željom da doprinesem pobedama Crvene zvezde. Jednom će to biti kroz poene, drugi put dobru odbranu ili na bilo koji način koji može da pomogne da ispunim zadatke trenera i da dođemo do pobede. Kao što to rade svi momci u ovoj finalnoj seriji“.

Finalna serija nastavlja se u subotu u Podgorici, a susret se igra od 20.30 sati u dvorani „Morača“.

„Moraćemo da odigramo duplo bolje nego u Beogradu. Ponavljam, prve dve utakmice su pokazale da se u finalu nalaze dve ekipe koje su pokazale mnogo u regularnom delu sezone i da se sa pravom bore za trofej. Budućnost je u utorak uveče uspela da se vrati iz velikog minusa i potpuno preokrene utakmicu čime je pokazala još jednom veliki kvalitet. Nema tu mnogo filozofiranja, nadam se kompletniji nego u Beogradu, moraćemo da odigramo izuzetno dobru i čvrstu utakmicu, ako želimo da dođemo do nove pobede. Ove dve pobede jesu vrlo važne zato što imamo i dalje tu prednost domaćeg terena, ali novi izazovi slede“, zaključio je Dobrić.

