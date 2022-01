Dobrić: Uspeli smo koliko-toliko da se vratimo

BEOGRAD – Mislim da smo uspeli koliko-toliko da se vratimo i da se foklusiramo utakmice koje nam dolaze, rekao je košarkaš Crvene zvezde Ognjen Dobrić.

Crveno-belo zbog problema sa korona virusom u timu imali su pauzu od 2. januara, kada isi odigrali poslednji meč.

„Dobro smo, hvala Bogu. Oporavili smo se, svi smo dobro. Završio se ceo taj period karantina i korone. Vratili smo se u salu, treniramo nekih nedelju dana“, rekao je Dobrić novinarima u hali „Aleksandar Nikolić“.

Posle cele situacije sa koronom, Dobrić ističe da povratak na teren nije bio lak.

„Dug je to period, a mi smo non-stop u nekoj fizičkoj aktivnosti i šest-sedam dana u kući stvarno poremeti i naše telo i moramo da se vratimo u naš ritam utakmica i treninga. Mislim da smo uspeli koliko-toliko da se vratimo i da se fokusiramo utakmice koje nam dolaze“, rekao je on.

Prvi duel posle pauze Zvezda igra u petak od 21 sat protiv Asvela na gostavanju u Evroligi.

„Fokusiraćemo se na to da u petak odigramo što bolja. Znamo kakva je to ekipa, igrali smo protiv njih kod kuće. Fizički su izuzetno dobri, bekovska linija je stvarno kvalitena. To pravi najveću prednost i najveće probleme protivnivima. Moramo da fokusiramo našu odbranu na njih i da probamo da odirgra što čvršće. Igramo u gostima, treba će nam koncentracija svih 40 minuita ako mislimo da pobedimo“, zaključio je Dobrić.

(Tanjug)

