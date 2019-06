Dokle više: Najvulgarnija Kirjosova uvreda do sada na račun Đokovića (foto)

Napadi Nika Kirjosa na Novaka Đokovića ne prestaju, a sada je otišao korak dalje u krajnje neprofesionalnom i potpuno bezobraznom pravcu.

Australijanac je žestoko vređao najboljeg tenisera sveta u poslednje vreme, rekavši između ostalog da mu je „jeziv način na koji Srbin proslavlja pobedu“ i da „Đoković ima bolesnu želju da ga svet zavoli kao Rodžera Federera“.

Ovog puta otišao je korak dalje pa je pored vređanja Novaka, uvredio i mladog tenisera Denisa Šapovalova.

Ovaj 20-godišnji Kanađanin pohvalio se na Instagramu fotografijom sa treninga koji je odradio sa svetskim brojem jedan, a Kirjos je iskoristio priliku da još jednom potkači Đokovića, napisavši: „Jesi li mu po*****?“, napisano u slengu koji se koristi u američkom govornom području.

Navijači Đokovića i Šapovalova odmah su stali u obranu 15-og osvajača Gren Slem trofeja, napisavši između ostalog da „Denis ne treba da briše Nikov komentar kako bi svi videli koliko je patetičan i nepristojan“.

Drugi obožavalac je napisao da bi „ATP trebalo da deli trofej za najvećeg idiota među teniserima i da bi ga Kirjos svaki put osvajao“.

I teniske legende poput Sedrika Piolina i Grega Rusedskog vrlo oštro kritikuju Australijanca, i traže da ostali igrači reaguju.

U moje vreme, da smo ovo radili na terenu, bili bi otpušteni. Iznenađuje me to što drugi teniseri ništa ne govore o tome i na pitaju ga: Šta to radiš? Pretsani! Jer njemu je očigledno dozvoljeno da radi šta poželi – rekao je u nedavnom intervjuu Piolin.

I Rusedski se slaže da Kirjos ima veliki talenat, ali da svet ne zna o njegovoj teniskoj karijeri zbog incidenata i načina na koji se ponaša.

– On je preterao, a tako ne može neko stalno da se ponaša. Nešto mora da se preduzme. Mene zanima zašto se tako ponaša na terenu? Neko mora da počne ozbiljno da radi sa njim da bi znao kako da se ponaša. Mislim da to još nema. Za mene je takvo ponašanje na terenu neprihvatljivo – smatra nekadašnji četvrti igrač sveta.