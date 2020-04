Đoković predstavio plan za pomoć teniserima

BEOGRAD – Najbolji teniser sveta Novak Đoković, koji je predsednik udruženja ATP igrača, poslao je pismo svim teniserima u kojem je predstavio plan za pomoć slabije rangiranim igračima, sa manjim zaradama.

„Najboljih 100 na svetu u singlu i najboljih 20 u dublu učestvovaće u finansijskoj podršci Fonda za slabije plasirane tenisere. Najboljih pet na svetu doniraće po 30.000 dolara, od 5. do 10. mesta izdvojiće po 20.000, od 10. do 20. 15.000 dolara, teniseri rangirani od 20. do 50. doniraće 10.000 dolara, dok će oni od 50. do 100. uplatiti po 5.000 dolara u fond“, navodi se u pismu Đokovića, koje je objavio Džon Verthajm, novinar „Tennis TV“.

(Tanjug)