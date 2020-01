Dragić: Neću igrati za reprezentaciju

MAJAMI – Slovenački košarkaš Goran Dragić izjavio je da neće igrati za reprezentaciju na kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre u Tokiju.

„Kada sam bio mlađi, uvek sam bio tu za reprezentaciju, bez obzira na to ko je bio tamo. I kada smo imali dobar i kada smo imali loš tim, bio sam tu. Osećam kao da sam u ovom trenutku dao sve što imam, u ovom momentu karijere moje telo nije isto i moram da donosim pametne odluke“, rekao je Dragić, prenosi AP.

Košarkaš Majamija, koji je sa reprezentacijom Slovenije osvojio zlato na EP 2017. godine pobedom protiv Srbije u finalu, rekao je da je vreme da mlađi igrači preuzmu vodeću ulogu.

„Igrao sam 12 ili 13 godina konstatno, to uzima svoje. Imamo mlad tim i on mora da raste, a Luka Dončić je vodeći igrač te ekipe. On treba da bude vođa i mislim da će svi zajedno uraditi neverovatan posao“, zaključio je Dragić.

Košarkaši Slovenije plasman na OI traziće na kvalifikacionom turniru u Litvaniji, koji je na programu od 23. do 28. juna.

U grupi A u Kaunasu igraće domaćin, Južna Koreja i Vencuela, dok su Slovenci u grupi B sa Poljskom i Angolom.

(Tanjug)