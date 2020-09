Drulić o reprezentaciji Srbije, Zvezdi, Koromanu….

BEOGRAD – Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i reprezentativac Goran Drulić izjavio je da nije nije zadovoljan igrom državnog tima na utakmici protiv Turske, ali da veruje da će do duela u Oslu najbolji igrači ući u takmičarski ritam i odigrati na nivou ogromnog potencijala u jednoj od najvažnijih utakmica za srpski fudbal u poslednjih nekoliko godina.

„Gledao sam obe utakmice. Promenjen je sistem igre i logično je da ne mogu odmah sve linije tima da funkcionišu besprekorno. U Moskvi je to dobro delovalo u prvom poluvremenu, posle smo brzo primili gol i do izražaja je došla bolja fizička spremnost ruskih fudbalera. Nije mi se dopalo kako smo odigrali prvi deo susreta protiv Turske, ali smo pokazali karakter kada je isključen Kolarov i kada smo ostali sa igračem manje u polju. Siguran sam da će u Norveškoj to biti mnogo bolje, ova generacija zaslužuje da ode na Evropsko prvenstvo i želim im od srca da to i ostvare“, rekao je Drulić Tanjugu.

Drulić sa velikom pažnjom prati i dešavanja u svojoj Zvezdi i, kako kaže, uveren je da će se na Marakani treću godinu zaredom igrati grupna faza Lige šampiona.

„Ide sve kako treba, Zvezda je favorit protiv Omonije, a prošla sezona je pokazala da ni Olimpijakos nije nepobediv. Deksa polako sklapa mozaik koji je zamislio u svojoj glavi, treba i vremena da stvari dođu na svoje mesto. Imao sam zadovoljstvo da kratko sarađujem sa malim Gavrićem, smatram ga velikim talentom srpskog fudbala i ukoliko ga povrede ne sputaju napraviće veliku karijeru. Jako mi je drago kad vidim da domaći igraci igraju važne uloge u Crvenoj zvezdi, nikada nisam bio pristalica velikog broja stranaca u našim klubovima“.

Drulić je iskoristio priliku i da prokomentariše komentare na društvenim mrežama bivšeg reprezentativca Ognjena Koromana, u kojima dominiraju politički stavovi.

„Nedopustivo je da se Koroman, kao bivši i neostvareni trener meša u politiku i poziva na bunt i revolt navijačkih grupa, pogotovu u ovom trenutku koji je krucijalan za Srbiju. Koroman svoje lične neuspehe želi da pripiše predsedniku Srbije, zbog čega poziva navijačke grupe i sportiste na linč predsednika Srbije. Jedini cilj je da izazove nemire na ulicama, u trenutku kada naša zemlja trpi ogromne pritiske. Uvek sam bio mišljenja da politika nema veze sa sportom i da mi sportisti ne treba da sejemo mržnju nego da budemo primer mladima koji žele da krenu stopama šampiona“, istakao je Drulić.

(Tanjug)

