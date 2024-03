Duljaj: Imamo problema sa sastavom, ali znamo šta je cilj protiv Napretka

Trener fudbalera Partizana Igor Duljaj rekao je danas da ima mnogo problema sa sastavom ekipe za predstojeću prvenstvenu utakmicu protiv Napretka, ali da će ekipa uraditi sve da ispuni cilj i ostvari novu pobedu.

„Imamo mnogo problema, postavljalo se pitanje zbog čega sam menjao neke igrače u derbiju, a to je bilo jer su neki igrali polupovređeni ili poluzdravi. Saldanja neće biti u protokolu, Zahid već duže ima problema sa zadnjom ložom, a neizvestan je i Marković. Izuzetno važna utakmica, najvažnija jer ide posle derbija gde su igrači ispražnjeni. Oni su utakmicom protiv Zvezde sa igračem manje pokazali koliko im je stalo do kluba i navijača. Verujem da ćemo uz podršku publike da ostvarimo cilj“, rekao je Duljaj na konferenciji za novinare u Beogradu.

Fudbaleri Partizana igraju u sredu od 16.55 protiv Napretka iz Kruševca, utakmicu 25. kola Super lige Srbije. Crno-beli u duel ulaze posle remija 2:2 u subotu, u 172. „večitom“ derbiju protiv Crvene zvezde.

U toj utakmici Kasander Severina je dobio crveni karton, pa će propustiti duel protiv Napretka, dok je Bojan Kovačević zadobio posekotinu u ponedeljak i njegov nastup je neizvestan.

„Sve zavisi od današnjeg treninga, nikada neću tražiti da igrači igraju na silu. Protiv Zvezde su sami tražili da igraju i zbog toga su tokom utakmice tražili izmene, Zahid i Saldanja. Videću koji igrači će biti spremni. Čeka nas izuzetno teška utakmica i igraće samo oni koji budu mogli da ispune zahteve“, naveo je Duljaj.

Trener Partizana rekao je da ekipa mora da bude oprezna kod prekida.

„To je moja krivica i odgovornost, to moramo da ispravimo i radićemo na tome. Partizan igrača napadački, to smo pokazali i protiv Crvene zvezde. Bez obzira što smo imali tri, četiri šuta u okvir, ona dva gola postignuta su na evropskom nivou. Može da se očekuje da će Partizan od prvog zvižduka igrati napadački“, rekao je on.

Duljaj je upitan o izmenama igrača tokom „večitog“ derbija.

„Pre nego što se da neka sportska dijagnoza, morate da analizirate zašto je neko promenjen. Da li se zna da Saldanja nije trenirao 10 dana i da je u derbi ušao sa jednim treningom, Marković nije trenirao sedam dana, imao je samo jedan trening pred derbi. Duže vreme se Zahid muči sa ložom, to je bio veliki rizik, ali uskratiti im da ne odigraju derbi, to nisam mogao da dozvolim. Insistirali su, neki pod injekacijama neki pod tabletama. Oni koji su izašli na tereni i oni koji su sedeli na klupi su heroji i ja sam za njih spreman dušu da dam“, rekao je Duljaj.

Fudbaler Zvezde Uroš Spajić rekao je posle utakmice da su se igrači Partizana „valjali po ternu“ i igrali defanzivno.

„Sve je to legitimno, da li se neko valja ili ne valja, ali morate da imate u vidu da su igrači Patizana igrali protiv Crvene zvezde, koliko minuta sa igračem manje. Pored sih problema koje smo imali, što zdravstvenih što zbog kartona. Crvena zvezda je tim koji je igrao Ligu šampiona, ima fanstatične pojedince, ogromnu podršku navijača. Ja da zamerim igračima da se neko valjao? Oni su veliki junaci, nisu prodali ni mene, ni sebe i svoje ime, navijače ni Partizan. To je prava sportska priča, nikome ne pretimo, treba da budemo primer budućim generacijama“, dodao je.

Duljaj je rekao da Aldo Kalulu obavlja fantastičan posao, da je veliki profesionalac i da vredno radi.

„Onako pretrčati i postići gol nije nimalo lako, posebno protiv Crvene zvezde koja ima odlične igrače. Ne samo on, svi koji igraju i ne igraju se trude da ova ekipa bude crno-bela familija, što jesmo, jer bez toga sigurno ne bismo postigli ovo što smo do sada postigli“, naveo je.

Partizan je prvi na tabeli sa bodom više od Zvezde, Duljaj je upitan da li je sada cilj titula, a on je podsetio da nikada nije obećavao ni osvajanje titule ni Kupa, već da je važno da ekipa izbori plasman u evropsko takmičenje.

On je rekao da svakoga dana razgovara sa igračima i da ako se neko malo zanese, mora da se spusti na zemlju „jer kada misliš da si najjači, tada si zapravo najslabiji“.

„Moramo da se vratimo u blisku prošlost, kada su počele pripreme mnogi nam nisu davali šansu, verovali su da ćemo biti treći, četvrti, a ni mnogi u klubu nisu verovali. Razmišljam od danas do sutra jer je to tako. Imao sam ideju sa stručnim štabom i igračima da razmišljamo samo o narednoj utakmici. Partizan ne trpi neuspehe, bilo bi pogubno da i ove godine ostane bez Evrope i finansijske injekcije“, naveo je on.

„Na neki način sam oduzeo finasijski dobitak jer smo ispali iz Evrope ove sezone, ali sam vratio stvari na nulu prodajom Kristijana Belića i Mihajla Ilića. Pokazalo se da Partizan ima igrače na koje može da računa i od kojih može da profitira“, dodao je on.

Govoreći o predstojećem protivniku, Duljaj je rekao da je trener Vladimir Gaćinović u svakom klubu postizao dobre rezultate, pa tako i u Napretku, ponovio je da očekuje tešku utakmicu, ali da njegova ekipa ima cilj.

Duljaj je zahvalio navijačima i Partizana i Zvezde jer su poslali fantastičn u sliku u svet sa derbija.

„Pokazalo se da možemo da napravimo sportsku priču. Pored igrača najbolji akteri bili su navijači. Nije bilo nikakvih problema osim polomljenih stolica, ali svaki problem koji može da se reši parama je dobar problem. Nije nikome razbijena glava, niko nije izgubio oko, svaka čast i severu i jugu“, naveo je on.

Duljaj je pozvao navijače Partizana da protiv Napretka podrže ekipu, rekavši: „Vi ste naš štit i barijera od mnogih stvari“.

Ulaz na utakmicu je besplatan.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.