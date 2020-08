Dva postolja za Borkovića u Slovačkoj

BRATISLAVA – Srpski automobilista Dušan Borković osvojio je maksimalnih 50 bodova na Slovakiaringu, i po drugi put se tokom ovog trkačkog vikenda popeo na pobedničko postolje.

Nakon četiri ubedljive pobede u Hrvatskoj i Slovačkoj, srpski as sa prikupljenih 100 bodova zauzima prvo mesto u generalnom plasmanu TCR Istočna Evropa.

Srpski vozač tima M1RA u saradnji sa NIS Petrol Racing Timom u drugoj trci ostvario je ubedljivu pobedu, a ovoga puta za sobom je ostavio drugoplasiranog Čeha Jahima Galaša.

Borković je i u drugoj trci dominirao tokom cele vožnje, iako je u poslednjim krugovima usporio tempo kako bi sačuvao gume koje su tokom subotnje trke stradale i bile na granici pucanja od dodatne težine automobila i visoke temperature.

Pol pozicija u obe trke koje je Pančevac osvojio zahvaljujući sjajnoj vožnji u kvalifikacijama, kao i odličan start, doprineli su da Borkovića nije moglo da zaustavi ni to što su Hjundai automobili bili spušteni na 95 odsto snage motora, uz dodatnih 60 kg za njega.

“Bio je ovo još jedan sjajan vikend. Nije bilo lako doći do Slovačke zbog epidemiološke situacije, ali sav trud mog tima da se nabave svi potrebni papiri se isplatio i ja sam im neizmerno zahvalan na tome. Ja sam u obe trke odlično startovao i to je bilo presudno za trijumf, a poslušao sam i savete tima da malo spustim tempo, sačuvam gume i sigurnom vožnjom uzmem maksimalan broj bodova. Ono što nas sada čeka je Češka i čuvena staza Brno. Nadam se da neće biti ovoliko prepreka da do tamo stignemo i da će mi jedina briga biti protivnici na stazi“, rekao je Borković nakon drugog trijumfa na Slovakiaringu.

Sledeći trkački vikend biće održan u Brnu 5. i 6.septembra.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.