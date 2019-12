Džajić: Crvena zvezda je na pravom putu

BEOGRAD – Počasni predsednik Crvene zvezde Dragan Džajić rezultate ekipe Vladana Milojevića u ovoj godini ocenio je kao izvanredne, ali i upozorio da se uvek traži više, čak i preko objektivnih mogućnosti.

Džajić je, sumirajući 2019. godinu na svečanosti „Crveno belo veče“ u hotelu Hajat“, istakao značaj osvajanja titule prvaka Srbije i drugog učešća u Ligi šampiona.

„Živimo u takvom vremenu, niko ne voli da radi i igra pod pritiskom. Crvena zvezda je kao klub je stalno pod pritiskom, bar ja to mogu da kažem jer sam toliko godina proveo ovde. Postoji nešto sa čime je teško se boriti i izboriti. Ne zato što to ne shvata klub kao klub, jer on to razume i zna, već zato što neke okolnosti u fudbalu nameću i diktiraju trendove za koje vam je potrebno mnogo mudrosti da iz njih izađete na pravi način“, rekao je Džajić.

On je podsetio da je Zvezda nakon niza godina neuspeha na rezultatskom i materijalnom planu konačno pronašla sebe.

„Rezultati koje je klub postigao su zaista izvanredni i istorijski. I na pravom je putu bez obzira na priče o trenutnom evropskom neuspehu. Crvena zvezda polako nalazi svoje mesto u Evropi. Tamo je gde pripada“.

Prema njegovim rečima, crveno-beli sada ne smeju da pokleknu, već da se dodatno dokazuju.

„Trebalo da se nastavi sa radom i dokazivanjem jer vam Crvena zvezda ne dozvoljava da se ikad opustite. To je i moja poruka igračima, da znaju da jedna utakmica i jedan uspeh nisu dovoljni. Moraju se stalno dokazivati a to je bolje i za njih jer će tako napredovati. Bez dobrih igara, uspeha u Crvenoj zvezdi, neće imati ni evropske vrednosti“, zaključila je treća Zvezdina zvezda.

(Tanjug)