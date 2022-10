Džo Kol: Kepa je pokazao da ima samopouzdanje

LONDON – Bivši fudbaler Čelsija Džo Kol tvrdi da je španski golman Kepa Arizabalaga bio pod velikim pritiskom po dolasku u londonski klub, prenose britanski mediji.

Kepa (28) je stigao u Čelsi 2018. godine iz Atletik Bilbaoa za 80 miliona evra.

„Kepa je pokazao izuzetnu mentalnu snagu, navijači su ga često i previše kritikovali. Kada je došao, mislilo se da će da postane novi Peter Čeh ili Tibo Kurtoa. Imao je dosta problema u početku, pravio je veliki broj grešaka i zato je izgubio mesto u timu. Javno je rekao da želi da napusti klub. To se nije dogodilo, ali je Kepa dao sve od sebe da napreduje i izbori se za mesto startera. Kepa je odličan primer za mlade igrače, pokazao je da samopouzdanje može ponovo da se stekne, tako i nastupi postaju bolji“, rekao je Kol.

Španski golman je starter kod novog menadžera Čelsija Grejema Potera.

„Kepa sada brani neverovatno. Kada ima odbrane poput onih tokom meča sa Aston Vilom, to mu daje dodatnu veru u svoje sposobnosti. Odluke koje Poter donosi nam jasno stavljaju do znanja šta on želi od ekipe. Imati golmana tog kvaliteta je od nemerljive važnosti za tim“, naveo je Kol.

Kepa je za Čelsi branio na 133 meča.

(Tanjug)

