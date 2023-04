Ekip: PSŽ se nije dogovorio sa Mesijem, Argentinac napušta klub na kraju sezone

PARIZ – Fudbaler Pari Sen Žermena i argentinski reprezentativac Lionel Mesi napustiće klub iz Pariza na kraju sezone, prenosi francuski sportski list Ekip.

Ekip je danas objavio tekst na naslovnoj strani u kome tvrdi da se Mesi sa čelnicima šampiona Francuske nije dogovorio o produženju ugovora, koji argentinskom fudbaleru ističe 30. juna.

Mesi je u PSŽ stigao 2021. godine iz Barselone. On je tada potpisao ugovor na dve godine uz mogućnost produženja na još jednu sezonu. Ekip tvrdi da su čelnici PSŽ-a obećali Mesiju 78 miliona evra ako produži ugovor do 2024, kao i bonus od 115 miliona evra pod uslovom da argentinski fudbaler ostane na „Parku prinčeva“ do juna 2025. godine.

Francuski listi ističe da Mesi napušta PSŽ, jer ne želi da mu plata bude smanjena za četvrtinu. PSŽ mora da smanji budžet za plate da bi ispoštovao finansijski fer-plej. Argentinac će napustiti šampiona Francuske bez obeštećenja na kraju sezone.

Mesi je u decembru prošle godine sa Argentinom osvojio Svetsko prvenstvo u Kataru. Navijači PSŽ-a smatraju Mesija glavnim krivcem za eliminaciju pariskog kluba od Bajerna u osmini finala Lige šampiona, a argentinski fudbaler je izviždan pre dana u porazu od Olimpika iz Liona (0:1) u 29. kolu francuskog prvenstva.

(Tanjug)

