Emeri: Ništa se nije promenilo i dalje moramo da pobedimo Pari Sen Žermen na Vila Parku

Trener Aston Vile Unaj Emeri rekao je da njegove fudbalere čeka veliki izazov u revanš utakmici četvrtfinala Lige šampiona protiv Pari Sen Žermena, ali da se ništa nije promenilo posle poraza u prvom duelu i da njegova ekipa mora da pobedi u Birmingemu.

„Bilo je to manje-više očekivanje koje sam imao pre utakmice. Možda nema mnogo razlike između 2:1 i 3:1. Igraćemo naredne sedmice kod kuće i to će biti ogroman izazov za nas, ali osećaćemo se jaki sa našim navijačima na Vila Parku“, rekao je Emeri, preneo je Skaj.

Aston Vila je sinoć u Parizu izgubila od Pari Sen Žermena 1:3, u prvoj četvrtfinalnoj utakmici Lige šampiona. Pariska ekipa imala je mnogo više loptu u posedu i brojne šanse, ali je Aston Vila povela golom Morgana Rodžersa u 35. minutu.

Domaći su izjednačili četiri minuta kasnije golom Dezirea Duea, vodeći gol postigao je Hviča Kvarachelija u 49. minutu, a konačan rezultat postavio je Nuno Mendeš u drugom minutu nadoknade vremena.

„Trebalo je da budemo disciplinovaniji u odbrani, a čak i kad smo gubili 1:2, imali smo tri ulaska u njihov šesnaesterac. Primili smo taj gol, moramo to da prihvatimo. Naše mišljenje se ne menja mnogo – moramo da pobedimo kod kuće sa više od jednog gola“, naveo je Emeri.

„U prvom poluvremenu imli smo tri ili četiri šanse da uđemo u kazneni prostor, možda samo jednu šansu za gol. Trebalo je da budemo precizniji, bili smo u prvom poluvremenu, ne u drugom. Verujemo u naše navijače, verujemo u Vila Park i da igrači mogu da prikažu najbolju igru naredne sedmice“, dodao je on.

Strelac jedinog gola Morgan Rodžers rekao je da njegova ekipa nema šta da izgubi.

„Bilo je teško, oni su zaista dobar tim koji je dobro organizovan. Znali smo da će biti borba i malo kvaliteta od njih i par grešaka koji su mogle da spreče golove, ali to je fudbal. Imamo revanš da to preokrenemo, napašćemo ih svime što imamo kako bismo pobedili u dvomeču. Videćemo gde će nas to odvesti“, naveo je on.

„Nemamo šta da izgubimo. Niko nije mislio da možemo da pobedimo. Moramo da probamo. Imamo kvalitet da ovo preokrenemo, još nije gotovo“, dodao je Rodžers.

Revanš utakmica igra se u utorak u Birmingemu od 21 čas.

(Beta)

