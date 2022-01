Eraković: Trudim se da pomognem mlađim saigračima

ANTALIJA – Fudbaler Crvene zvezde Strahinja Eraković izjavio je da svaki trening na pripremama u Antaliji pojednako važan i dodao je da se trudi da što više pomaže mlađim saigračima.

„Dosta su bitne sve vežbe koje radimo. Prvih nedelju dana radimo na kondiciji, kako bi se fizički spremili što bolje. Posle toga će doći i ono malo lepše – rad sa loptom, iako smo i do sada pokrivali to koliko je bilo moguće. Naravno, tu je i svakodnevni rad na taktici. Postavljamo šablone koje imamo, i uklapamo kako bi to trebalo da izgleda na terenu“, rekao je Eraković za klupski sajt.

Defanzivac Zvezda osvrnuo se i na mladog saigrača Andreja Đurića, štopera rođenog 2003. godine, koji se po prvi put našao na pripremama sa prvim timom crveno-belih.

„Sigrno da mogu da mu pomognem. Trudim se da mu dajem korisne savete kako bi mu ove prve pripreme protekle što bolje. Šta god mu zatreba tu sam za njega i podržavaću ga u svemu, kao i sve mlađe saigrače“, rekao je Eraković.

(Tanjug)

