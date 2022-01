Federalni sud konačno objasnio zbog čega je Novaku odbijena žalba

Federalni sud Australije objasnio je konačno zbog čega je Novaku Đokoviću odbijena žalba nakon što mu je ministar za imigracije Aleks Hok poništio vizu, te je morao da bude deportovan iz zemlje.

„Ozbiljna debata se vodila na temu kako pristupiti ministrovoj izjavi o razlozima u ovom slučaju. Ne smatramo da je razrešenje te debate neophodno da bismo došli do stavova koje imamo. Ministar nije bio dužan da navodi razloge za odbijanje vize, ali je to ipak učinio i oni su očigledno vrlo pažljivo sastavljeni. Sud nema sumnje da je u vezi sa pitanjem od visokog javnog značaja, posvećena pažnja formulisanju razloga u četiri dana u kojima je ministar trebalo da razmotri stvar i dovrši i dostavi razloge. Treba dati određenu težinu činjenici da nije bilo obaveze davanja razloga. Postojala je jasna međusobna povezanost svih delova ministrovih razloga. Teme ohrabrenja i oponašanja sportskog heroja i ikone provlače se kroz razloge zabrinutosti za zdravlje i red, javni interes“, ističe se u saopštenju objavljenog na Tviteru Federalnog suda.

Chief Justice Allsop, Justice Besanko and Justice O'Callaghan have published their reasons in VID18/2022 Novak Djokovic v Minister for Immigration, Citizenship, Migrant Services and Multicultural Affairs: https://t.co/yVU9I6VVrE pic.twitter.com/JkJKsUpjuc

