Federer: ‘Muka mi je više da slušam kako dobijam sve što poželim’

Tokom trajanja US Opena, 29-godišnji britanski teniser Den Evans izneo je nekoliko primedbi na račun organizatora turnira jer je njegov meč sa Rodžerom Federerom bio zakazan za petak u podne, iako je prethodne večeri do kasno igrao sa Lukom Pujem.

Švajcarac se osvrnuo nedavno na nerteke optužbe da ima privilegovan status gde god da se pojavi.

– Koja je uopšte razlika ako meč igramo u dvanaest ili dva? Nikakva. Ali verujem da je ponekad nekome svaki sat važan. Imamo to pravilo u tenisu, da mora proći najmanje 16 sati od polufinlnog do finalnog meča upravo iz tog razloga, jer možda nećete imati dovoljno vremena da se fizički i mentalno oporavite i pripremite za meč. Teniseri na turnirima najpre moraju da prođu kroz jednu, drugu rundu i kada dođe konačno trenutak da igraju sa Rodžerom, treba i da se raduju tome – smatra Federer.

Mnogi su tvrdili da je Rodžer insistirao na tome da igra prvi meč tog dana, ali je on to demantovao.

– Ne sećam se da sam išta tražio. Možda je lepo izaći i igrati na suncu, ne znam, možda sam to pomislio. Ali to definitivno nisam namerno rekao. Ne znam ni da je moj tim insistirao da to bude dnevni meč. Znam da ljudi govore da imam neke prohteve. Ali to uopšte ne znači da „sve što Rodžer zatraži, Rodžer i dobije“. Zapamtite to, jer to sr***e slušam prečesto. I muka mi je od toga da ja, navodno, donosim odluke. Organizatori turnira i TV stanice to rade. Mi možemo da samo ponudimo naše mišljenje. A to i radimo. Ali ja ću izaći na teren čak i ako mi meč zakažu za četiri sata ujutru – izričit je 38-godišnji osvajač 20 gren slem trofeja.