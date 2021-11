Federer objavio nove loše vesti

Rodžer Federer je i zvanično potvrdio da neće igrati na Australijan Openu.

Švajcarac, koji je poslednji meč odigrao u četvrtfinalu Vimbldona u julu, neće igrati u Melburnu od 17. do 30. januara.

On je za švajcarsko izdanje dnevnika „Le Matan“ potvrdio da još nije sasvim spreman za najveće napore.

„Želeo sam da sprovedemo detalja ispitivanja pre nego što dam zvaničnu izjavu i pregledi su bili ohrabrujući. Počeo sam dug period rehabilitacije u koji sam uložio i dušu i telo. Situacija nije kao 2016. godine, zato moram da budem strpljiv. Biću u stanju da počnem sa laganim trčanjem u januaru i potom da nastavim sa treniranjem na terenu uz kompleksnu podršku u martu ili aprilu. Otuda procenjujem da bih mogao da se vratim takmičenjima u leto 2022. godine“, poručio je Federer.

Ova vest svakako da brine njegovu brojnu armiju navijača, koji su ga očekivali na terenu znatno ranije, ali on kaže da bi bio iznenađen da bude spreman do narednog Vimbldona.

„Bio bih jako iznenađen da budem spreman da igram na Vimbldonu. Ovog leta odlučili smo da potpuno saniramo povredu meniskusa, što je zahtevalo više vremena za oporavak. Doktori su otuda iskoristili priliku da leče i moju hrskavicu. Kombinacija ove dve intervencije zahteva strpljenje i opreznost“, dodao je Švajcarac.

Objasnio je i zašto se odlučio na komplikovan operativni zahvat.

„Uradio sam ovu operaciju kako bih opet mogao da skijam sa decom ili da igram fudbal ili tenis ubuduće. Moja primarna motivacija bila je da se vratim normalnom načinu života. Ipak, želeo sam da ovoj rehabilitaciji pristupim sa mentalitetom i telom vrhunskog sportiste“, dodao je teniser iz Bazela.

I pored najteže situacije u karijeri, Federer ne pomišlja da se povuče. Naprotiv, kaže da želi da ode sa najveće scene pod svojim uslovima.

„Moja ambicija je da vidim za šta sam sposoban bar još jednom kao profesionalac. Borim se za to i vrlo sam motivisan. Osećam podršku tima i porodice. Takođe želim da se oprostim na svoj način i na teniskom terenu. Zato sam dao sve u procesu oporavka. Imao sam slične izazove mnogo puta u karijeri. Ponekad i da javnostz nije bila svesna toga. Iako znam da se kraj bliži, želim da probam da igram velike mečeve. Znam da neće biti lako, ali pokušaću. Da budem jasan, moj život se neće srušiti ako ne igram ponovo u grend slem finalu. Ipak, to bi bio najlepši san ako se opet dogodi. U stvari, i dalje verujem u to. Verujem u tu vrstu čuda“, poručio je Federer.

On dobro zna i da navijači žele da ga vide što pre.

„Kako će me ljudi pamtiti? Po poslednjem setu na Vimbldonu u julu? Ili mojim grend slem trofejima i onom što ih je uzbuživalo dok su me gledali kako igram? Kladio bih se po ovom poslednjem. Već nekoliko godina sam prilično opušten u vezi toga. Ipak, razumem njihova osećanja. Bilo bi mi lako da kažem, dao sam mnogo i dobio sam mnogo. Hajde da stanemo ovde. Ipak, investiranje svega u povratak je takođe moj način da im se zahvalim. Moji navijači zaslužuju više od mog poslednjeg pojavljivanja na travi“, zaključio je bivši broj jedan svetskog tenisa.

(B92)

