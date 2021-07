Federer se oglasio posle Novakove pobede na Vimbldonu

Rodžer Federer se oglasio nakon što je Novak Đoković izjednačio njegov rekord od 20 osvojenih Grend slem titula.

Đoković je u finalu Vimbldona pobedio Matea Beretinija i po šesti put, treći zaredom, postao šampion londonskog Grend slema.

Ujedno je osvojio 20. Grend slem titulu, pa sada ima isto trofeja koliko i Rodžer Federer, ali i Rafael Nadal.

Povodom toga se oglasio Federer.

Congrats Novak on your 20th major. I'm proud to have the opportunity to play in a special era of tennis champions. Wonderful performance, well done!

— Roger Federer (@rogerfederer) July 11, 2021