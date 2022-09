Federer: Vrlo brzo sam shvatio da je blizu kraj karijere

LONDON – Švajcarski teniser Rodžer Federer izjavio je da je odluka o povlačenju došla pošto je prestao da veruje u povratak, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Federer je pre šest dana objavio da se povlači posle „Lejver kupa“ u Londonu, koji će biti odigran od 23. do 25. septembra.

„Poslednje tri godine bile su u najmanju ruku teske. Znao sam da sam na tankom ledu poslednjih godinu dana, otkako sam igrao na Vimbldonu. Pokušao sam da se vratim, ali postojalo je ograničenje u pogledu onoga što sam mogao da uradim. I prestao sam da verujem u to. Vrlo brzo sam shvatio da je gotovo. Tako da se postavljalo pitanje, kako to da objavim i kada. Ovih nekoliko nedelja je bilo veoma emotivno, pokušao sam da pronađem prave reči, koje bi odražavale moja osećanja i hvala svim ljudima koji su mi pomogli na mom putu“, rekao je Federer.

Švajcarac je u karijeri osvojio 103 titule, a od toga 20 grend slem trofeja.

„Uvek sam odbacivao misli o penziji. Rekao sam, što više razmišljam o tome, na pola sam puta do penzije i to nije način da se ide na posao. Pozabaviću se time kada ona dođe. I došla je. I ja sam se pozabavio time. Mislim da je pisanje tih reči za mene bila i delimična rehabilitacija, kao da prolazim kroz te reči, oseham ih“, dodao je on.

Federer je imao tri operacije desnog kolena posle eliminacije sa Vimbldona prošle godine.

„Pokušao sam da se vratim, ali postojala je granica u onome šta sam mogao da uradim. I prestao sam da verujem u to, da budem iskren“, dodao je legendarni teniser.

On je na prvom mestu ATP liste proveo 310 nedelja.

„Mislim da niko ne misli da će pobeđivati ovoliko. Srećni ste što ste osvojili titulu na Vimbldonu, što je već ludo, zatim da ste postali broj jedan. Ali onda ne mislite koliko ste nedelja tu. To samo mediji i navijači pričaju o rušenju rekorda. Pre nego što se sve desilo, nadao sam se da ću jednog dana biti na Turu. Samo što sam ušao u prvih 100 bila je velika stvar. Dolazim iz male zemlje, nemamo toliku bazu igrača. Potpuno sam uspeo u svom naumu. To je bio san koji sam sanjao. Zato sam veoma srećan što sam se povukao“, rekao je švajcarski teniser.

Britanski mediji su podsetili da je sa Federerom krenula nova era u svetu tenisa.

„Kada sam došao, ni mi nismo to očekivali. Nakon što se Pit Sampras povukao, tenis je klizio na dole. Šta je sledeće? Došao sam ja. Onda je došao Rafael Nadal, pa Novak Đoković, Endi Mari, svi zajedno. Došlo je do sjajnog miksa, svi smo pobeđivali 10 i više godina. Niko drugi nije mogao da osvoji. Kao da smo zaključali velike turnire. Siguran sam da će neki navijači biti tužni što odlazim, ali opet, uvek će biti novih, sjajnih ljudi“, zaključio je Federer.

On je najavio da će poslednji meč u karijeri odigrati u petak u dublu. Partner će mu najverovatnije biti Rafael Nadal.

(Tanjug)

