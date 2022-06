Filipović novi fudbaler Partizana, ugovor na tri godine

BEOGRAD – Nekadašnji mladi fudbalski reprezentativac Srbije Aleksandar Filipović potpisao je danas trogodišnji ugovor sa Partizanom, saopštili su crno-belih.

Bivši defanzivac Jagodine, Voždovca i BATE Borisova u Beogradu je obavio lekarske preglede i potpisao ugovor, a potom će se priključiti ekipi na pripremama u Sloveniji.

„Kada sam dobio poziv Partizana znao sam da moram da iskoristim tu priliku, jer se ona ne ukazuje često. Veoma sam srećan što ću biti deo ovako velikog kluba i daću sve od sebe da opravdam ocekivanja. Ponovni susret sa trenerom Stolicom me jako raduje, veoma smo lepo sarađivali u Voždovcu, imali smo puno lepih momenata, a sada se nadam da će ih biti puno više. Želja je da pomognem klubu u ostvarivanju ciljeva, znam da su to najviši mogući ciljevi i spreman sam da dam 100 posto na svakom treningu i utakmici kako bismo došli do trofeja“, izjavio je Filipović za klupski sajt.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.