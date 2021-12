Filipović: Trofej u Kupu je cilj NBG do kraja godine

BEOGRAD – Predstoji nam eliminaciona utakmica i zato ćemo je malo drugačije tretirati nego ove do sada, rekao je pomoćni trener vaterpolista Novog Beograda Đorđe Filipović pred duel sa ekipom Valisa u Kupu Srbije.

U četvrtfinalu Kupa Srbije Novobeograđani igraju protiv ekipe Valisa, a meč je na programu u subotu od 19 sati i 45 minuta na bazenu “11. april”.

Novi Beograd ove sezone već je odmeravao snage sa ekipom iz Valjeva i slavio je ubedljivo sa 20:7.

„Valis nam je poznat proitivnik, sa njima smo se već sastajali u prvenstvu. Pobedili smo ubedljivo, ali uz ne baš sjajnu partiju. Razlika u kvalitetu je evidentna i na našoj je strani, ali to treba i potvrditi uz maksimalan pristup. Ova utakmica će nam poslužiti kao priprema za sve to ono što nas očekuje u narednom periodu koji će, posle nekoliko dana pauze, ponovo biti veoma intezivan. Naš cilj do kraja kalendarske godine je jasan, to je trijumf u Kupu i osvajanje prvog trofeja“, rekao je Filipović na konferenciji za medije.

Crnogorski reprezentativac i od ove sezone prvotimac Novog Beograda Miroslav Perković, uveren je u pobedu.

„Ova utakmica je specifična, jer prvi put ove sezone nemamo pravo da napravimo grešku. Mislim da do te greške ne može da dođe, jer smo mnogo kvalitetnija i bolja ekipa. Ali, svakako ćemo u duel ući sa poštovanjem prema igračima Valisa, koji su pokazali da su borbena ekipa. Nakon toga nas očekuje važna utakmica Lige šampiona sa Brešom, tako da će Valis biti dobar uvod za sve ono što nas čeka u ponovo zgusnutom rasporedu utakmica“, rekao je Perković.

Prema propozicijama takmičenja, igraće se samo jedan meč u četvfinalu, a finalni turnir zakazan je za 27. i 28. decembar.

Žreb polufinalnih parova biće održan 13. decembra.

(Tanjug)

