Fudbaler Mančester sitija Voker pohvalio sudiju utakmice protiv Liverpula

Fudbaler Mančester sitija Kajl Voker pohvalio je sudiju Majkla Olivera što se nije slomio i dosudio jedanaesterac u završnici utakmice protiv Liverpula na Enfildu.

Siti je na gostujućem terenu u nedelju odigrao nerešeno 1:1 protiv Liverpula u Premijer ligi. Voker je mislio na poslednji napad Liverpula kada je Žeremi Doku bio u duelu sa Aleksisom Mekalisterom.

Mekalister i njegov trener Jirgen Klop rekli su posle utakmice da je Oliver trebalo da dosudi jedanaesterac, ali ni Oliver ni VAR sudija nisu smatrali da je napravljen prekršaj.

„Mislim da je sudija dobro postupio. Kada imate publiku na Enfildu koja podržava svoj klub, možete se slomiti, ali sudija je pokazao iskustvo i karakter. Zbog toga se u ovom trenutku smatra verovatno jednim od naboljih sudija u zemlji i svetu“, rekao je Voker, preneo je danas Skaj.

Upitan da li misli da je bio prekršaj, Voker nije želeo da odgovori.

„Verovatno nije na meni da kažem da li je penal. Ako kažem da nije penal, to će biti naslovi u medijima. Ako kažem da je penal, opet će to biti naslovi. VAR je proverio, sudija je proverio i to je sve što ću reći o tome“, naveo je Voker.

Posle 24 kola u Premijer ligi Arsenal je prvi sa 64 boda, koliko ima i drugoplasirani Liverpul, dok Mančester siti ima bod manje.

Sve tri ekipe imaju još po 10 utamica do kraja sezone, a Siti će pokušati da bude prva ekipa koja je osvojila četiri uzastopne titule engleskog šampiona.

„Mislim da niko nije u prednosti, svi imamo teške utakmice. Svi smo dugo u Premijer ligi i znamo da ima mnogo obrta, uspona i padova. Ima još mnogo fudbala da se igra, nadam se da će Siti osvojiti četvrtu uzastopnu titulu, što niko do sada nije uradio“, rekao je Voker.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.