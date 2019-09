Fudbaler ubijen iz vatrenog oružja u svom automobilu (foto)

Holandski fudbaler Kelvin Mejnar ubijen je vatrenim oružjem u Amsterdamu, objavio je njegov bivši klub Barton.

Former Burton Albion star Kelvin Maynard shot and killed in Amsterdam https://t.co/Bo86bweu0D pic.twitter.com/zBDOw4mUCA

— Mirror Football (@MirrorFootball) September 19, 2019