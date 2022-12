Fudbaleri Engleske u četvrtfinalu Svetskog prvenstva pobedom protiv Senegala

Fudbalska reprezentacija Engleske plasirala se večeras u četvrtfinale Svetskog prvenstva u Kataru, pošto je u osmini finala pobedila Senegal sa 3:0.

Na stadionu Al Bajt, Engleska je povela u 38. minutu golom Džordana Hendersona, a prednost je udvostručio kapiten Hari Kejn u trećem minutu nadoknade vremena prvog poluvremena. Konačan rezultat postavio je Bukajo Saka pogotkom u 57. minutu.

Na početku utakmice igralo se mirno, a prva šansa vidjena je tek u 23. minutu pred golom Engleske. Bulaje Dija je šutirao, njegov udarac blokirao je Džon Stons, a lopta se odbila do Ismaile Sara koji je iz blizine šutirao preko gola. Tu situaciju je proveravao VAR, da li je Stonsa lopta pogodila u ruku, ali nije dosudjen jedanaesterac.

Dija je i u 32. minutu bio u dobroj šansi, posle dodavanja Sara, a njegov udarac odbranio je levom rukom engleski golman Džordan Pikford.

Engleska je povela u 39. minutu. U akciji su učestvovali Fil Foden, Kejn i Džud Belingem, koji je dodao loptu do Hendersona, a on je poslao ispod golmana Eduara Mendija.

Dva minuta kasnije engleski tim mogao je da udvostruči prednost, ali je Kejn prebacio gol posle dodavanja Sake.

Engleska je drugi gol postigla u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena. Kontranapad je poveo Belingem, dodao je loptu do Fodena, a on prosledio do kapitena Kejna, koji je postigao svoj prvi gol na šampionatu.

Kejn je bio u prilici i u 56. minutu, kada mu je Mendi odbranio šut, a minut kasnije Engleska je postigla i treći gol. Kejn je dodao loptu do Fodena, koji je dobrim prodorom po levoj strani centrirao pred gol, loptu je sačekao Saka i lako je poslao u mrežu.

Engleski tim je posle toga imao inicijativu, a Senegal je zapretio u 74. minutu iz prekida kada je iz slobodnog udarca pored gola šutirao Pape Matar Sar.

Do četvrtog gola Engleska je mogla u 80. minutu, ali je Kejnu malo nedostajalo da stigne loptu pred golom, posle centaršuta Markusa Rašforda.

Senegalski fudbaleri su do kraja pokušavali da postignu gol, ali nisu uspeli da savladaju Pikforda. Poslednju šansu na utakmici imao je Rašford, koji je pogodio spoljni deo mreže u nadoknadi vremena.

Engleska će u četvrtfinalu u subotu 10. decembra igrati protiv branioca titule selekcije Francuske, koja je ranije danas pobedila Poljsku sa 3:1.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.