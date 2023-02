Fudbaleri Partizana pobedili Šerif u prvoj utakmici baraža za osminu finala Lige konferencija

Fudbaleri Partizana pobedili su večeras u Kišinjevu moldavski Šerif sa 1:0, u prvoj utakmici baraža za osminu finala Lige konferencija.

Pred praznim tribinama na stadionu Zimbru, pobedonosni gol postigao je Rikardo Gomeš u 45. minutu.

Po teškom i lošem terenu ekipe u prvih 20 minuta nisu napravile ozbiljnije prilike. U šestom minutu Abdul Tapsoba je šutirao, a uhvatio je loptu golman Aleksandar Popović, dok je u 15. minutu sa ivice šesnaesterca Jaji Atiemven šutirao pored gola.

Dve prilike Šahtjor je imao u 21. minutu, prvo je Tapsoba pokušao glavom i pogodio prečku, a zatim se lopta odbila do Atiemvena, čiji je šut dobro odbranio golman Partizana.

Domaći su posle greške odbrane Partizana mogli da zaprete iz kontranapada, ali je u poslednjem trenutku pokušaj Atiemvena blokirao Svetozar Marković.

Parizan je posle toga prebacio igru pred protivnički gol, u 27. minutu u akciji su učestovovali Kristijan Belić i Rikardo, koji je dodao loptu do Markovića, ali se on nije dobro snašao. Dva minuta kasnije Rikardo je centrirao, ali Fuseni Dijabate nije uspeo da stigne do lopte.

Golman Partizana dobro je intervenisao u 35. minutu i zaustavio udarac Aminea Talala, koga je proigrao Tapsobo.

Rikardo se u 41. minutu dobro oslobodio svog čuvara i šutirao, a golman Maksim Koval odbranio. On je i tri minuta kasnije imao šansu, ali je odbrana domaćih dobro reagovala.

U 45. minutu Partizan je poveo golom Rikarda. Kvinsi Menig je povukao kontranapad i dodao do Rikarda koji je dobro šutirao, lopta je zakačila jednog igrača moldavske ekipe i ušla u mrežu.

Drugo poluvreme počelo je dobrom odbranom Popovića, koji je uspeo da zaustavi šut Tapsoba.

U 50. minutu zbog oštrog starta isključen je fudbaler Partizana Igor Vujačić. On je u koleno udario Talala kome se nekoliko minuta ukazivala pomoć, sudija je prvo pokazao žuti karton, ali je posle upotrebe VAR tehnologije promenio odluku i pokazao Vujačiću crveni karton.

Talal je morao da izađe iz igre, a promenu u ekipi napravio je trener Partizana Gordan Petrić, koji je u 55. minutu umesto Belića u igru uveo mladog Mihajla Ilića.

Dobru priliku za Partizan imao je Menig u 60. minutu, ali je lose šutirao.

Šerif je posle toga pojačao, pokušavao je preko Atiemvena i Abdula Mumunija, a igrači Partizana su uspeli da se odbrane.

Domaći su imali kraja terensku inicijativu, a Partizan se dobro branio predvođen golmanom Popovićem.

U 90. minutu crveni karton dobio je igrač Šerifa Garananga zbog prekršaja na Dijabateu, ali je posle upotrebe VAR tehnologije crveni karton poništen, pošto je fudbaler Partizana u toj akciji igrao rukom.

Domaći su do kraja bez uspeha pokušavali da izjednače, a u sedmom minutu nadoknade u šansi je bio igrač Partizana Patrik Andrade, ali je šutirao preko gola.

Revanš utakmica igra se za sedam dana u Beogradu.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.