Fudbaleri Sinđelica pobednici „Trofeja Voždovca“

BEOGRAD – Sportski savez Gradske opštine Voždovac organizovao je osmi po redu „Trofej Voždovca“ u fudbalu, a trofej je osvojila ekipa Sinđelića.

Na turniru je učestvovalo osam timova, u dve grupe po četiri.

Sinđelić je u finalu savladao Torlak 2:0, dok je u meču za treće mesto ekipa Zuce bila bolja od Poleta 1:0.

Za najboljeg igraca turnira proglašen je Nemanja Vukovic iz Torlaka, najbolji strelac je njegov saigrač Balša Dabetić, dok je najbolji golman Strahinja Markovic iz Sinđelića.

Priznanja i pehare najboljima uručili su generalni sekretar Fudbalskog saveza Beograda Miroslav Stojanovic, član Gradskog Veća Vuk Mirčetic, članovi Veća GO Voždovac Aleksandar Maksimović i Bojana Jakšić, predsednik Š GO Voždovac Jovana Radivojević, kao i sekretar Š GO Voždovac Srdan Milic.

