Gaćinović: Hrabro i agresivno na „ranjeni“ Partizan

NOVI PAZAR – Trener fudbalera Novog Pazara Vladimir Gaćinović izjavio je da će njegova ekipa napasti gostujući Partizan u sutrašnjoj utakmici 4.kola Superlige Srbije.

„Partizan ima kvalitet i brzinu, ritam jači od gotovo svih ostalih ekipa u ligi. Dovoljna je i najmanja greška da vas kazni, a na nama je da ih svedemo na najmanju meru, jer su nas one u sva tri prethodna meča odvele u poraz. Napadački i agresivan model igre nećemo da menjamo, osim nekih detalja. Imamo kvalitet i ne odustajemo da baš sad tražimo bodove“, rekao je Gaćinović.

Kako prenosi zvanični Fejsbuk nalog Novog Pazara, on je najavio promene u timu za meč sa Partizanom.

„Dva do tri, možda i četiri igrača koja nisu počela duel u Ivanjici naći će se u timu. Pojedinci su se nametnuli radom na treninzima, drugi nisu bili u pravom ritmu u meču sa Javorom. Ne menja to mnogo naše ciljeve, s obzirom na to da uvek imamo plan B i C. Bitno je da budemo produktivni, dakle, onakvi kakvi nismo bili u prve tri utakmice, o čemu govori broj bodova“, naveo je trener Novog Pazara.

Gaćinović je istakao da nema primedbe na igru svog tima.

„Ne po mom, već i po mišljenju mnogih koji nisu direktno zainteresovani za Novi Pazar, igramo iznad očekivanja. Nedostaje nam samo najbitniji začin – bodovi. Luka Ratković je povređen i na njega ne možemo da računamo. Ostali su spremni. Teško je prve bodove tražiti protiv Partizana, ali nismo u poziciji da biramo kad i gde ćemo ih uzeti“, zaključio je Gaćinović.

Utakmica između Novog Pazara i Partizana biće odigrana sutra od 18.55 na praznoj Džaizkoin areni.

(Tanjug)

