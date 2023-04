Galtije: Ne razumem zašto navijači Pari Sen Žermena kritikuju Mesija

PARIZ – Trener fudbalera Pari Sen Žermena Kristof Galtije kritikovao je navijače pariskog kluba, koji su zviždali Argentincu pre, tokom i posle meča sa Olimpikom iz Liona u 29. kolu francuskog prvenstva.

PSŽ je sinoć na svom terenu poražen od Liona 1:0, a navijači aktuelnog šampiona Francuske su zvižducima ispratili svaki potez Mesija na ovoj utakmici.

Francuski mediji tvrde da su navijači PSŽ-a ljuti na argentinskog fudbalera, koji još nije produžio ugovor sa klubom iz Pariza, a Mesi je označen i kao glavni krivac za eliminaciju iz osmine finala Lige šampiona.

„Ne razumem zašto je Mesi na meti kritika. Čekamo da on ili Kilijan Mbape reše situaciju. On vodi našu igru, puno toga pokušava… Međutim, ne smemo od njih dvojice da očekujemo da sami odrade posao. Zvižduci nemaju smisla, jer je Mesi puno dao u prvom delu sezone. On je davao golove i asistirao. I na drugima je da pomognu timu“, istakao je Galtije.

PSŽ je prvi na tabeli francuskog prvenstva sa 66 bodova, dok drugo mesto dele Lens i Olimpik iz Marseja sa po 60.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.