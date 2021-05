Gavrić: Želimo duplu krunu

BEOGRAD – Fudbaler Crvene zvezde Željko Gavrić izjavio je da crveno-beli imaju cilj da osvoje duplu krunu.

„Imamo još dve utakmice do kraja prvenstva. Drago mi je što smo ranije uspeli da obezbedimo titulu, što nam omogućava da rasterećeno odigramo preostale mečeve. Naravno ne sme biti opuštanja, do poslednjeg minuta moramo da pružamo maksimum i pokažemo zašto smo i četvrtu godinu zaredom prvaci države. U petak nas očekuje poslednje gostovanje u sezoni, igramo protiv Bačke. Naš cilj u toj utakmici, kao i u svim prethodnim je jasan, a to je da donesemo tri boda kuć“, rekao je Gavrić za klupski sajt.

Mladi igrač crveno-belih komentarisao je predstojeće finale Kupa Srbije u kome će 25. maja od 19 sati igrati protiv večitog rivala Partizana.

„Za sada sezona ide u smeru u kom smo želeli, postigli smo odlične rezultate u Evropi, obezbedili titulu u prvenstvu, nedostaje nam samo jedan korak do zacrtanog cilja, a to je dupla kruna. Bliži nam se finale kupa, sigurno da razmišljamo o njemu, biće to sjajna prilika da stavimo tačku na jednu sjajnu sezonu. Daćemo sve od sebe da savladamo večitog rivala, obradujemo naše navijače i u odličnom raspoloženju odemo na zasluženi odmor“, zaključio je Gavrić.

(Tanjug)

