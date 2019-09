Gensek FS Kosova: Obavestili smo policiju, Zvezda nema dozvolu

PRIŠTINA – Kosovski fudbalski savez zatražio je od lokalne policije i nadležnih organa da ne dozvoli utakmicu između Trepče i Crvene zvezde u Zvečenu u šesnaestini finala Kupa Srbije, izjavio je generalni sekretar Erol Salihu.

Salihu tvrdi da je meč kluba iz Kosovske Mitrovice i prvaka Srbije „ilegalan“ i smatra da je reč o „provokaciji Fudbalskog saveza Srbije“.

„Obavestili smo policiju da će Crvena zvezda otputovati na Kosovo da igra utakmicu, iako nema dozvolu za odigravanje. Zamolili smo ih da poštuju teritorijalni suverenitet Kosova i ne organizuju ilegalne utakmice. Mi kao Savez ne možemo da izađemo i da se borimo. Pratićemo sve procedure da zaustavimo tu utakmicu“, rekao je Salihu za prištinski list Zeri.

Salihu je potvrdio da su o svemu obavešteni FIFA i UEFA, uz njegove tvrdnje da „Srbija nastavlja da krši sve dogovore, čak i one vanfudbalske“.

List „Večernje Novosti“ piše da se, zbog trenutne situacije, razmatra promena domaćinstva kako bi Crvena zvezda ugostila Trepču na stadionu „Rajko Mitić“.

„Trepča je izvučena na žrebu kao domaćin Crvenoj zvezdi, a to realno stvara određene organizacione probleme. Pre svega oko same organizacije utakmice, pa do gostovanja navijača u Zvečanu, što je u ovom trenutku nemoguća misija“, rekao je predsednik Takmičarske komisije FŠ Miodrag Janković.

Termin utakmice još uvek nije poznat jer će Crvena zvezda 25. septembra, kada je termin Kupa Srbije, odigrati zaostalu utakmicu Superlige na stadionu Voždovca.

(Tanjug)