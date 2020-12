Grožan: Nije bilo moje vreme za umiranje

Vozač Hasa Roman Grožan rekao je danas da je „video smrt kako dolazi“, u strašnom incidentu u trci Formule 1 za Veliku nagradu Bahreina i da je iz zapaljenog bolida izašao zbog svoje dece.

Incident se dogodio u nedelju tokom trke u Bahreinu, kada je Grožan pri velikoj brzini udario u zaštitnu ogradu nakon čega se bolid zapalio. On je bio izložen sili od 53 G. Francuski vozač je i pored toga ostao priseban, izvukao se iz zapaljenog bolida koji se prepolovio, nakon čega su mu pomogli redari i medicinsko osoblje na stazi.

On je zadobio opekotine ruku.

Kako je preneo Bi-Bi-Si (BBC), Grožan će i noćas ostati u bolnici u Manami.

„Srećan sam što sam živ, što vidim stvari drugačije. Ali, imam i potrebu da se vratim u bolid, moguće u Abu Dabiju“, rekao je Grožan za francuski TF1.

On će propustiti trku za Veliku nagradu Sakira u nedelju, a sedam dana kasnije na programu je poslednja trka u šampionatu, u Abu Dabiju.

Grožan je rekao da želi da vozi u Abu Dabiju kako bi „svoju priču sa Formulom 1 završio na drugačiji način“.

Francuz nema ugovor za sledeću godinu, pošto je Has odlučio da promeni obojicu vozača. Ekipa je danas saopštila da će sledeće godine za nju voziti Nikita Mazepin, a očekuje se da ugovor potpiše i Mik Šumaher, sin legendarnog Mihaela.

Grožan je svoje bekstvo iz plamena, u kome je proveo gotovo 30 sekundi, opisao „skoro kao drugo rodjenje“.

„To što sam izašao iz plamena tog dana, to je nešto što će mi obeležiti život. Mnogo ljudi mi je iskazalo ljubav i podršku i to me je dirnulo i u nekim trenucima dovelo do suza. Ne znam da li reč čudo postoji i da li može da se koristi, ali rekao bih da nije bilo moje vreme (za umiranje)“, naveo je 34-godišnji Grožan.

„Imao sam utisak da je bilo i duže od 28 sekundi. Video sam da mi se vizir pretvara u narandžastu boju, video sam plamen sa leve strane bolida. Razmišljao sam o mnogim stvarima, uključujući i o Nikiju Laudi i mislio sam da ne mogu tako da završim, ne sada. A onda, zbog moje dece, rekao sam sebi da moram da izadjem. Stavio sam ruke u vatru, jasno sam osetio da gori šasija. Izašao sam, a onda sam osetio da me neko vuče za odelo i znao sam da sam izašao“, dodao je on.

Grožanu su pomogli lekar FIA Jan Roberts i vozač medicinskog automobila na trkama Alan van der Merve.

Grožan je danas trebalo da izadje iz bolnice, ali je zadržan još jedan dan. Direktor Hasa Ginter Štajner rekao je da nema razloga za brigu što je Grožanov boravak u bolnici produžen.

„Oni su rekli da je to bezbednije, posebno zbog opekotina koje je zadobio. Rekli su da će ga zadržati još jednu noć, ali sve ide dobro“, dodao je on.

Štajner je rekao i da je razgovarao sa Grožanom o incidentu.

„Seća se da je želeo da izadje i kako je izašao, to mi je veoma dobro objasnio. Pitao me je kako je završio tamo. Rekao sam mu da je skrenuo desno i prešao preko prednjeg točka bolida Alfa Taurija Danila Kvjata, da se okrenuo i udario u ogradu. On je rekao: ‘Nisam video vozilo’ „, naveo je Štajner.

„Ne želim da mu stavljam reči u usta i kažem da se ne seća, mislim da on nije shvatio šta je uradio. Ne bih rekao da je izgubio pamćenje o tome, već da se sve odigralo toliko brzo da nije mogao ni da zapamti“, dodao je on.

Štajner je rekao da još ima vremena za odluku o učešću Grožana u trci u Abu Dabiju.

„On zaista želi da bude u Abu Dabiju. Ali rekao sam mu da se oporavi i da ćemo razgovarati u nedelju ili ponedeljak i vidimo kako se oseća, da li je izvodljivo“, naveo je on.

Grožana će u nedelju u trci u Bahreinu zameniti Pjetro Fitipaldi, unuk dvostrukog šampiona Emersona Fitipaldija.

(Beta)

