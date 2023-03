Gvardiola: Nama se sudi prema rezultatima u Ligi šampiona

MANČESTER – Menadžer Mančester sitija Pep Gvardiola priznao je danas da zajedno sa igračima trpi ogroman pritisak da engleski fudbalski klub osvoji Ligu šampiona, prenose britanski mediji.

Mančester siti će sutra na svom terenu dočekati Lajpcig u revanš meču osmine finala Lige šampiona. U prvom meču bilo je 1:1.

„Osvajanje Lige šampiona odredilo bi moj staž u Mančester sitiju u očima javnosti, ali ja se ne slažem sa tim. Nama se sudi prema rezultatima u tom takmičenju. Posle moje prve utakmice u Ligi šampiona, pitali su me da li sam došao da osvojim takmičenje. Da sam trener Reala, shvatio bih to. Koliki god napredak da napravimo, neće se promeniti očekivanja ljudi“, rekao je Gvardiola na konferenciji za medije u Mančesteru.

Menadžer Mančester sitija je istakao da je ovo teška sezona za Kevina de Brujnea.

„Ovo je teška sezona za sve nas, pa i za mene. Ima tu dosta faktora, jedan od njih je i to što je Svetsko prvenstvo odigrano u decembru. Ne mogu ja da postižem golove za De Brujnea, on ima kvalitet da to uradi. Verujem da će mu jednostavne stvari pomoći da igra bolje“, dodao je Gvardiola.

On je naveo da očekuje bolje igre od norveškog napadača Erlinga Halanda.

„Važno je da znate da ne volim kad igrači samo postižu golove iz kaznenog prostora. Da, to je važno i želimo da Erling to radi, ali ako je daleko od protivničkog gola, želimo da bude aktivan. Napredovao je, ali može on još bolje“, rekao je Gvardiola.

(Tanjug)

