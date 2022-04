Gvardiola: Nismo glupi, ako odigramo nerešeno Liverpul će biti šampion

Trener Mančester sitija Pep Gvardiola rekao je da njegovi fudbaleri ne smeju sebi da dozvole nijedan kiks, ako u borbi za titulu žele da pobede „jednu od najboljih ekipa u fudbalskoj istoriji“ – Liverpul.

Siti je sinoć pobedio Brajton sa 3:0 i vratio se na prvo mesto na tabeli, sa bodom više od Liverpula, šest kola pre kraja Premijer lige.

„Nismo glupi. Ako odigramo nerešeno i izgubimo samo dva boda, Liverpul će biti šampion. Ako pobedimo sve utakmice do kraja bićemo šampioni. Igrači to znaju. Znamo da nas čekaju teške utakmice i moramo da igramo kao protv Brajtona da bismo sve pobedili. Ako to uradimo slavićemo, a ako ne, onda ćemo čestitati Liverpulu“, rekao je Gvardiola za Bi-Bi-Si (BBC).

Siti i Liverpul su bili izjednačeni tokom sezone, obe prvenstvene utakmice završene su rezultatom 2:2, a „crveni“ su prošlog vikenda pobedili u polufinalu FA kupa sa 3:2.

Takodje, obe ekipe su se plasirale u polufinale Lige šampiona i mogle bi da igraju u finalu. Siti će naredne sedmice igrati protiv Real Madrida, a Liverpul protiv Viljareala.

U sezoni 2018/2019 Siti je pobedio u poslednjih 14 utakmica i osvojio titulu sa bodom više od Liverpula, a Gvardiola je rekao da će ekipa morati da ima isti nivo koncentracije i konstantnih rezultata kako bi ponovila uspeh.

On je dodao da bi utakmice u Ligi šampiona, ali i povrede igrača, mogle mnogo da utiču.

„Dogodilo se pre nekoliko godina, pobedili smo 14 utakmica uzastopno i postali šampioni. Ako pobedimo sve do kraja bićemo šampioni. Zavisi i od umora i povreda, zavisi i od Lige šampiona. Imamo samo još mesec dana, možda pet nedelja – 11 meseci, a sve na kraju stane u jedan mesec, uradićemo sve što možemo da budemo najbolji u tim utakmicama“, naveo je.

„Čekaju nas tri teška gostovanja (Lids, Vest Hem i Vulverhempton), ali ukupno samo šest utakmica i daćemo sve od sebe, a posle toga ko zna šta će se dogoditi. Borimo se protiv jednog od najboljih timova u fudbalskoj istoriji – oni imaju sve. Igrači to znaju. Kada smo na našem terenu odigrali 2:2, bili smo bolji ali nismo uspeli da pobedimo. Ne smemo da gubimo bodove, igrali smo uz ovaj pritisak, da moramo da pobedimo“, dodao je španski trener.

Gvardiola je izrazio zadovoljstvo što će ekipa i sledeće sezone igrati u Ligi šampiona, što je obezbedila pobedom protiv Brajtona sinoć.

„Ljudi to uzimaju zdravo za gotovo, ali mi moramo da igramo Ligu šampiona. Kada to obezbedite matematički, to znači da ste dobro radili. Ako pitate bilo koji klub koji su mu ciljevi, reći će da je to plasman u Ligu šampiona. Mi smo to ponovo uradili“, rekao je Gvardiola.

(Beta)

