Gvardiola: Silva je savršen igrač

Trener Mančester sitija Pep Gvardiola rekao je da je fudbaler njegove ekipe Bernardo Silva „savršen igrač“, nakon što je postigao dva gola u pobedi protiv Sportinga u Lisabonu 5:0 u Ligi šampiona.

Siti je sinoć u Lisabonu pobedio Sporting sa 5:0, u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona. Dvostruki strelac bio je Bernardo Silva u 17. i 44. minutu, a golove su postigli i Rijad Marez u sedmom, Fil Foden u 32. i Rahim Sterling u 58. minutu.

Gvardiola je nedavno rekao da bi Silva trebalo da popravi efikasnost, a bivši fudbaler Benfike mu je u rodnom gradu „odgovorio“ sa dva atraktivna gola.

„Uvek sam mu govorio da je savršen igrač. S loptom, on je više nego izuzetan, ali uvek mu govorim da mora da dobija utakmice, da ima sposobnost da to uradi. On ima tehniku, sve. Ovo je njegov rodni grad, voli da se vraća ovde. Naravno, bivši je igrač Benfike, pa je ovo za njega posebna stvar“, rekao je Gvardiola, preneo je Skaj.

Španski trener dodao je da nije potpuno zadovoljan igrom i upozorio je igrače da moraju da budu savršeni ako žele da osvoje Ligu šampiona.

„Dobro smo se branili i ostvarili neverovatan rezultat. Naša dužnost je da gledamo i igru, čak iako je rezultat kao san. Igra je mogla da bude bolja, razlika izmedju dve ekipe nije 0:5, ali bili smo toliko precizni“, naveo je on.

Siti je prošle sezone neporažen stigao do finala Lige šampiona, u kome je izgubio od Čelsija 0:1.

„Ako prodjemo u četvrtfinale, ko zna šta će se dogoditi. Prošle sezone smo imali savršenu sezonu u Ligi šampiona, a onda smo izgubili finale. To je smatrano neuspehom. Neću da se krijem iza pobede 5:0, ima još mnogo do kraja“, rekao je Gvardiola.

Revanš utakmica na programu je 9. marta u Mančesteru.

(Beta)

