Hačanov pobedio Kirjosa za polufinale Ju-Es opena

NJUJORK – Ruski teniser Karen Hačanov plasirao se u polufinale Ju-Es opena, pošto je noćas u četvrtfinalu pobedio Australijanca Nika Kirjosa 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.

Ruski teniser će u polufinalu igrati sa Norvežaninom Kasperom Rudom, koji je sinoć nadigrao Italijana Matea Beretinija 6:1, 6:4, 7:6 (4).

Meč između Hačanova i Kirjosa trajao je tri sata i 41 minut.

Ruski teniser je dobio prvi set 7:5, pošto je odlučujući brejk napravio u 12. gemu. Kirjos je zaigrao angažovanije u drugom setu, a u četvrtom gemu je napravio brejk i stigao do vođstva od 3:1. On je zadržao prednost od dva gema do kraja seta što mu je bilo dovoljno za izjednačenje.

Hačanov je poveo 2:1, pošto je treći set osvojio rezultatom 7:5, a ponovo je do brejka stigao u 12. gemu. Velika borba viđena je u četvrtom setu, koji je Kirjos dobio tek u taj-brejku 7:3. Ruski teniser je poveo 2:0 na startu petog seta, a onda je sigurnom igrom stigao do zaslužene pobede.

Preostala dva meča četvrtfinala turnira u Njujorku biće odigrana večeras, a sastaće se Andrej Rubljov (Rusija) – Frensis Tijafo (SAD) i Karlos Alkaraz (Španija) – Janik Siner (Italija).

Ju-Es open se igra za nagradni fond veći od 60 miliona dolara.

(Tanjug)

