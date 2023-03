Haland zbog povrede prepona ne igra za Norvešku protiv Španije i Gruzije

OSLO – Fudbaler Mančester sitija Erling Haland zbog povrede prepone neće igrati za reprezentaciju Norveške protiv Španije i Gruzije u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, koje će naredne godine biti održano u Nemačkoj, prenose lokalni mediji.

Haland je prošle nedelje postigao pet golova na revanš meču osmine finala Lige šampiona protiv Lajpciga (7:0). Norvežanin je potom u subotu u četvrtfinalu FA kupa postigao „het-trik“ za Mančester siti protiv Barnlija (6:0).

„Nadali smo se da je to samo smetnja koja će nestati do subote, ali nakon jučerašnjih testova i pregleda, jasno je da neće biti spreman za mečeve protiv Španije i Gruzije. Halandu je teško palo kada je posle pregleda shvatio da neće moći da igra za reprezentaciju. Imamo u ekipi dovoljno samopouzdanja, talenta i homogenosti da i bez njega dođemo do bodova na narednim utakmicama“, rekao je selektor Norveške Stole Solbaken.

Norveška će 25. marta gostovati Španiji u Malagi, a tri dana kasnije igraće sa Gruzijom u Batumiju.

U grupi A kvalifikacija za EP 2024. nalaze se Norveška, Španija, Gruzija, Škotska i Kipar.

(Tanjug)

