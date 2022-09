Halep završila sezonu posle operacije nosa

Rumunska teniserka Simona Halep saopštila je danas da je završila sezonu nakon što je podvrgnuta operaciji nosa kako bi poboljšala disanje, ali i iz estetskih razloga.

Deveta teniserka sveta navela je na Tviteru da je bila potpuno premorena posle poraza u prvom kolu Ju Es opena i da je zbog toga tražila savet lekara, kada je odlučeno da je potrebna operacija kako bi se popravili problemi sa disanjem, koji su je godinama mučili i postajali sve gori.

Dvostruka grend slem šampionka rekla je i da je operisala nos iz estetskih razloga. Ona je dodala da se do sada nije odlučivala za operaciju pošto je za to potrebno najmanje tri meseca oporavka, što ona nije mogla jer joj je tenis prioritet.

„Mislila sam da je sada pravo vreme za to, ali i da uradim nešto za sebe kao osobu. Zbog toga sam uradila i deo vezan za estetiku, nešto što sam dugo htela da uradim jer mi se nije svidjao moj nos. Uradila sam to, rešila sam funkcionalni i estetski deo. Znam da će me mnogi razumeti“, navela je Halep.

Ona je dodala da ne zna koliko će oporavak trajti, ali da sada samo razmišlja o oporavku.

„Moja sezona 2022 je gotova, 2022. bila si zanimljiva godina, puna svega. Vidimo se na terenu, 2023. Mislim da i dalje imam mnogo toga da uradim na teniskom terenu, imam još ciljeva“, rekla je Halep.

(Beta)

