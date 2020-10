Hamilton zahvalan ekipi Mercedesa posle rekorda

Vozač sa najviše pobeda u istoriji Formule 1 Luis Hamilton iz Mercedesa rekao je danas posle trijumfa u Portugalu, da taj uspeh ne uspeo da ostvari bez izuzetne ekipe i dodao da će mu trebati malo vremena da shvati šta je postigao.

„Zaista sve dugujem ovim momcima na njihovom timskom radu, koji neprekidno napreduju i pomeraju granice, svake godine sve više. Velika je privilegija raditi sa njima. Ovo je apsolutno neverovatno. Hvala svima koji stalno naporno rade, niko ne sedi, svi guraju napred. To je najneverovatnija stvar, biti okružen takvim ljudima, to vas zaista inspiriše, saradnja – nema ništa slično“, rekao je Hamilton posle trke.

Hamilton je danas postao vozač sa najviše pobeda u Formuli 1 – 92, pošto je trijumfovao u trci za Veliku nagradu Portugala. On je iza sebe ostavio je legendarnog Mihaela Šumahera, koji ima 91 pobedu.

„Danas se sve vrtelo oko temperature guma. Izabrali smo srednje tvrde i to je bilo dobro, ali imao sam problema ulazeći u krivinu sedam. Nisam znao šta će se dogoditi i odustao sam, trebalo je da se odbranim od Valterija, ali mislio sam da ću kasnije sve to uraditi. Na sreću, to sam i uspeo“, rekao je Hamilton.

On je u završnici trke putem radija rekao ekipi da ima problema sa grčevima.

„Ovo je fizički sport. Imao sam grč u listu leve noge i bilo je prilično bolno kada sam podizao stopalo, mogao sam da osetim da vuče, ali uspeo sam da se izborim sa tim. Tako je kako je“, rekao je šestostruki svetski šampion.

Britanac ima osam pobeda u ovoj sezoni, u kojoj će pokušati da osvoji sedmu titulu i u tom segmentu se izjednači sa rekorderom Šumaherom.

„Nikada nisam mogao da sanjam da ću biti tu gde sam danas. Nisam imao magičnu kuglu kada sam izabrao da dodjem u ovaj tim i saradjujem sa sjajnim ljudima, ali ovde sam i pokušavam da iskoristim maksimum iz svakog dana. Trebaće neko vreme da se sve slegne. I kada sam prešao cilj i dalje sam psihički ostao u trkačkom raspoloženju. Trenutno ne mogu da nadjem prave reči“, rekao je Hamilton.

Drugo mesto zauzeo je njegov timski kolega Valteri Botas. Botas je pretekao Hamiltona na startu, ali je Britanac u toku trke uspeo da vrati poziciju.

„Nisam danas imao brzinu. Ne razumem zašto. Jednostavno bez tempa. Borio sam se, ali nisam mogao da idem brže“, naveo je Botas.

„Prvi krug je bio prilično dobar, neka vozila iza sa mekim gumama su imala prednost, ali bio sam zadovoljan jer sam uspeo da preuzmem vodjstvo, ali posle toga, jednostavno nisam imao tempo. Pokušao sam da se odbranim, ali Luis je bio blizu i nisam mogao ništa da uradim. Nadao sam se da ću duže ostati na stazi pre boksa i da ću dobiti meke gume, ali mislim da to nije uticalo“, dodao je finski vozač.

Treće mesto zauzeo je vozač Red Bula Maks Verstapen.

„Na početku sam pokušao da izbegnem probleme, ali imao sam kontakt sa Serhiom Peresom. Nije mi ostavio mnogo prostora, pa se izbacio sa staze. Posle toga sam vozio svoju trku. Na srednjim gumama sam bio dobar, ali zaostatak je već bio preveliki, da nismo mogli ništa da uradimo“, rekao je on.

„Na tvrdim gumama nije bilo sjajno, srednje su definitivno najbolje, ali da smo počeli trku na srednjim, izgubili bismo vreme na tvrdim, pa sve u svemu treće mesto je ono što smo zaslužili“, dodao je holandski vozač.

