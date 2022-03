Has raskinuo ugovor sa Mazepinom

Američki tim Formule 1 Has objavio je danas da je raskinuo ugovor sa ruskim vozačem Nikitom Mazepinom zbog sukoba u Ukrajini.

„Kao i ostatak F1 zajednice, i naš tim je šokiran i tužan zbog invazije na Ukrajinu. Želimo miran završetak tog konflikta“, navodi se u saopštenju Hasa.

Nikita Mazepin (23) sin je ruskog milijardera i oligarha Dmitrija Mazepina, akcionara ruske kompanije Uralkali čiju je reklamu Has već skinuo sa svog bolida.

Ko će zameniti Mazepina u Hasu nije saopšteno, ali bi to trebalo da bude poznato do poslednjih predsezonskih testiranja u Bahreinu od 10. do 12. marta.

Nova sezona u Formuli 1 počinje 20. marta trkom za Veliku nagradu Bahreina.

(Beta)

