Haverc: Radio sam 15 godina za ovo

Strelac pobedonosnog gola za Čelsi u večerašnjem finalu Lige šampiona Kaj Haverc ocenio je da je njegova ekipa zasluženo pobedila Mančester siti i rekao da je 15 godina radio za ovaj uspeh.

„Ovo je neverovatan osećaj. Zaslužili smo i sada slavimo. Dugo sam čekao na ovo i sada sam to postigao“, rekao je Haverc za BT Sport, preneo je Skaj.

Čelsi je večeras drugi put u klupskoj istoriji osvojio Ligu šampiona, pošto je u finalu u Portu pobedio Mančester siti sa 1:0. Jedini gol postigao je Haverc u 42. minutu. To je njegov prvi gol u 20 utakmica u Ligi šampiona.

„Želim da zahvalim mojoj porodici, mojim roditeljima, bratu, baki… Ovde su na stadionu. Radio sam 15 godina za ovaj trenutak i sada se ostvarilo“, naveo je Haverc.

Kapiten Čelsija Sesar Aspilikueta rekao je da će Haverc biti velika zvezda.

„Kaj je imao tešku sezonu, ali ima jak mentalitet i ovaj momak će biti superstar. On već to i jeste i doneo nam je Ligu šampiona. Trčao je kao lud i zbog toga ovo i zaslužuje“, naveo je on.

Čelsi je drugi put u klupskoj istoriji osvojio titulu prvaka Evrope, prvi put posle 2012. godine.

„Ovo mnogo znači. Došao sam u Čelsi 2012. godine posle trijumfa u Ligi šampiona i naravno da sam želeo da to ponovimo. Večeras je bilo neverovatno. Moja porodica je ovde, ovo je poseban dan“, naveo je kapiten londonske ekipe.

(Beta)

