Hit Jokićeva reakcija na vest da je MVP (video)

Nikola Jokić je prvi košarkaš iz Srbije dobitnik velikog priznanja za najkorisnijeg igrača najjače lige sveta, a tek treći Evropljanin, posle Dirka Novickog iz Nemačke i Grka Janisa Adetokunba.

Ono što je tokom proglašenja privuklo pažnju jeste reakcija Jokića kada mu saopštavaju da je upravo on MVP NBA lige.

Informaciju su najpre objavili američki mediji, a onda je osvanuo i snimak gde Adam Silver, komesar lige, ekipi Nagetsa govori kako je Jokić MVP lige.

Stameni Somborac je u trenutku kada se salom prolomio gromoglasan aplauz sve to ispratio sa smeškom na licu, a onda primio i čestitke od saigrača koji su sedeli u njegovoj blizini.

Sem što je prvi Srbin najkorisniji igrač najjače lige na svetu, Jokić je i najlošije rangirani MVP što se NBA drafta tiče pošto je u ligu ušao kao 41. pik. Uz to, Džoker je drugi čovek u istoriji koji je iz druge runde drafta došao do velikog priznanja, do danas je to jedino uspelo Vilisu Ridu.

A nagradu je popularni Džoker zaradio na terenu, odigrao je 82 utakmice i imao u proseku 26,4 poena, uz 10,8 skokova i 8,3 asistencije po utakmici. Prosečno je pogađao 56,6 šuteva, 38,8 procenat uspešnosti u trojkama i 86,8 kada je reč o bacanjima.

Hey Nuggets Nation, The MVP has a special message for you. #MileHighBasketball pic.twitter.com/nGdCSHhe8i — Denver Nuggets (@nuggets) June 9, 2021

Nikola se posle objave NBA obratio navijačima i s rukom na srcem im poručio:

„Nagets nacijo, samo želim da vam se zahvalim na podršci, ovaj put još nije gotov, imamo još mnogo toga da uradimo, nastavite da nas podržavate. Hvala vam“, rekao je Jokić u kratkoj video poruci.

Ujedno, Srbija je prva zemlja sa MVP-jem NBA i Evrolige u istoj sezoni, nakon što je Vasa Micić proglašen najkorisnijim igračem evropske košarkaške lige.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.