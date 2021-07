Hit video: Dončić zaboravio slovenački, pričao na srpskom

Slovenačka reprezentacija napravila je ogroman uspeh plasmanom na Olimpijske igre u Tokiju. Predvođeni neverovatnim Lukom Dončićem, Slovenci su u prepunoj sali Žalgiris u Kaunasu savladali domaćina Litvaniju sa 95:86 i tako prvi put obezbedili vizu sa Olimpijadu.

Luka leads Slovenia to its first Olympic berth with a win over Lithuania

31 PTS | 11 REB | 13 AST

(via @FIBA)pic.twitter.com/8whr5vYzRv

