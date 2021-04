Hodabahši: Kvalifikacije za Olimpijske igre su prioritet

SOFIJA – Izuzetno sam srećan, međutim ostaje žal za zlatom. Zbog povrede koju sam zadobio tokom takmičenja, nisam uspeo da se borim u finalu, iako sam imao veliku želju”, rekao je Tanjugu srpski tekvondista iranskog porekla Mahdi Hodabahši, nakon osvajanja srebrne medalje na Evropskom prvenstvu u Bugarskoj.

Hodabahšiju je ovo već drugo odličje na Evropskim prvenstvima koje je osvojio za Srbiju.

„Prošle godine sam osvojio zlatnu medalju na EP u olimpijskim kategorijama u Bosni i Hercegovini i to je zaista bio poseban osečaj. Jer, već na prvom velikom turniru sam uspeo da dođem do zlata. Na ovo prvenstvo sam otišao sa istim ciljem, ali niko ne može da predvidi povrede, a one su sastavni deo sporta”, rekao je Hodabahši i potom posebno naglasio:

„Želeo bih da čestitam i Milici Mandić koja je još jednom pokazala kakav je šampion osvojivši srebrnu medalju na ovom takmičenju, ali i Tekvondo klubu Galeb na podrsci. Hvala Draganu Joviću i Tekvondo asocijaciji Srbije, Olimpijskom komitetu i Ministarstvu omladine i sporta. Bez njihove podrške ne bismo uspeli da ostvarimo ovaj rezultat”.

Na šampionatu Starog kontinenta u Sofiji, Hodabhši je prvo pobedio Makedonca Filipa Dodevskog, potom je bio bolji od prvog nosioca turnira Danijela Rosa iz Španije, a u polufinalu je savladao Italijana Roberta Botu.

„U finalu je trebalo da se borim sa Rusom Jurijem KiriHočenkom. Izašao sam na borlište iz poštovanja prema protivniku, ali zbog povrede nisam mogao da nastavim da se borim”, objasnio je Hodabahši.

Ono što je za njega prioritet u narednom periodu je svakako kvalifikacioni turnir za Olimpijske igre koji se održava početkom maja i za koji je tek naknadno dobio saglasnost za učešće.

„Kada sam prelazio u srpski nacionalni tim, postojao je uslov od Iranske federacije i Olimpijskog komiteta da se ne takmičim na Olimpijskim igrama u Tokiju. Međutim, ta odluka je promenjena početkom ove godine. Zahvalan sam na toj prilici, i zato je moj apsolutni fokus na kvalifikacionom turniru za koji se i pripremam već duže vreme”, poručio je Hodabahši.

Hodabahši je 2015. osvojio titulu prvaka sveta, a nakon ženidbe sa dugogodišnjom devojkom i bivšom srpskom tekvondiskinjom Tanjom Tanacković, odlučio je da se bori za Srbiju.

Od značajnijih uspeha u bogatoj karijeri ovog vrsnog sportiste treba izdvojiti zlato na Svetskom vojnom prvenstvu, ka i titulu pravaka Azije, zatim tri prva mesta na Gran pri turnirima i dva prva mesta na Svetskom kupu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.